Взмахнул Икар крильями и поднялся к самому солнцу. разбор по частям речи помогите

Русский язык
Взмахнул Икар крильями и поднялся к самому солнцу. разбор по частям речи помогите
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Автор: Гость
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Гость:
Глагол существительное наречие союз глагол предлог прилагательное сущ
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