Взмахнул Икар крильями и поднялся к самому солнцу. разбор по частям речи помогите
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Взмахнул Икар крильями и поднялся к самому солнцу. разбор по частям речи помогите
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Глагол существительное наречие союз глагол предлог прилагательное сущ
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