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Имя существительное к слову шум
Русский язык
Имя существительное к слову шум
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шум-шорох,шепот,свист
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