Что обозначает имя существительное,на какие вопросы отвечает? Почему эта часть речи так называется? Примеры

Русский язык
Что обозначает имя существительное,на какие вопросы отвечает? Почему эта часть речи так называется? Примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное - от слова существует. Оно обозначает предмет. Отвечает на вопросы кто?что?
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