Что обозначает имя существительное,на какие вопросы отвечает? Почему эта часть речи так называется? Примеры
Русский язык
Что обозначает имя существительное,на какие вопросы отвечает? Почему эта часть речи так называется? Примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное - от слова существует. Оно обозначает предмет. Отвечает на вопросы кто?что?
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