Какое количество оксида магния и азотной кислоты потребуется для получения 100 г н??трата магния? Подробно + дано.

Химия

Какое количество оксида магния и азотной кислоты потребуется для получения 100 г н??трата магния? Подробно + дано.

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