СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...составьте уравнения реакций в молекулярной и ионной форме, соответствующие следующей последовательности превращений: Co(OH)2=CoOHCl= CoCl2= Co(NO3)2

Химия
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...составьте уравнения реакций в молекулярной и ионной форме, соответствующие следующей последовательности превращений: Co(OH)2=CoOHCl= CoCl2= Co(NO3)2
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