5 профессионализмов к словам Звукорежисер и продавец
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5 профессионализмов к словам Звукорежисер и продавец
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Ассистент режиссера, звукооператор, звукозапись, аппаратура, звук; товар, ценник, касса, выкладка товара, уценка, срок годности.
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