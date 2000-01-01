Сообщение о уральских горах пожалуйстаааа!!20 баллов!
Окружающий мир
Сообщение о уральских горах пожалуйстаааа!!20 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну я знаю, что уральские горы это горная система на Урале. Ну находится она на Восточно-Европейской равнине, длина вроде 2000 км, ширина 40-140 км
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