Решите: 7 8/15 + (5 7/10 - 4)
Математика
Решите: 7 8/15 + (5 7/10 - 4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 8/15 + (5 7/10 - 4) = 7 8/15 + 1 7/10 = (7 + 1) + (8/15 + 7/10) = 8 + (16/30 + 21/30) = 8 + 37/30 = 9 7/30
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