В каких бы городах мира я ни бывал, как бы ни восхищался их красотой, Москва остаёт??я для меня лучшем городом в мире. Вопрос- к кому типу лексики относиться это предложение( тропы, лексика,фигура речи,синтаксические средства.)
Русский язык
В каких бы городах мира я ни бывал, как бы ни восхищался их красотой, Москва остаёт??я для меня лучшем городом в мире. Вопрос- к кому типу лексики относиться это предложение( тропы, лексика,фигура речи,синтаксические средства.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему фигура речи.
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