В каких бы городах мира я ни бывал, как бы ни восхищался их красотой, Москва остаёт??я для меня лучшем городом в мире. Вопрос- к кому типу лексики относиться это предложение( тропы, лексика,фигура речи,синтаксические средства.)

Русский язык

В каких бы городах мира я ни бывал, как бы ни восхищался их красотой, Москва остаёт??я для меня лучшем городом в мире. Вопрос- к кому типу лексики относиться это предложение( тропы, лексика,фигура речи,синтаксические средства.)

Автор: Гость