Гусь свинье не товарищ. дважды в год лето бывает. Одной рукой два арбуза удержишь. ??емеро одного ждут. Попробуй исправить этом выражения так чтобы стала понятной народная музыка. Какое слово понадобилось для этого Докажи что э...

Русский язык
Гусь свинье не товарищ. дважды в год лето бывает. Одной рукой два арбуза удержишь. ??емеро одного ждут. Попробуй исправить этом выражения так чтобы стала понятной народная музыка. Какое слово понадобилось для этого Докажи что эта частица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1-4 классе вы изучаете только 2 частицы- НЕ и НИНЕ в данном случае

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