ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!! Произнесите слова. Охарактеризуйте согласные звуки, которые есть в данных словах (твёрдый или мягкий, глухой или звонкий, парный или непарный). Слова: лист, октябрь, чай, флаг!!!!!!
Русский язык
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!! Произнесите слова. Охарактеризуйте согласные звуки, которые есть в данных словах (твёрдый или мягкий, глухой или звонкий, парный или непарный). Слова: лист, октябрь, чай, флаг!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Флаг глухой звонкий октябрь мягкий лист твёрдый
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