ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!! Произнесите слова. Охарактеризуйте согласные звуки, которые есть в данных словах (твёрдый или мягкий, глухой или звонкий, парный или непарный). Слова: лист, октябрь, чай, флаг!!!!!!

Русский язык

ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!! Произнесите слова. Охарактеризуйте согласные звуки, которые есть в данных словах (твёрдый или мягкий, глухой или звонкий, парный или непарный). Слова: лист, октябрь, чай, флаг!!!!!!

Автор: Гость