Одно из изданий словаря состоит из 800 страниц. На каждой странице 2 колонки из 80 строк. В каждой строке 60 символов. Сколько памяти в битах и байтах будет занимать тот словарь?

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запишем условие: страницы=800, строки=2х80, символы=60, I=?решение: поскольку алфавит не задан, предположим, что текст набирался на компьютере и тогда 1 символ весит 8 битподсчитаем общее количество символов в словаре:К=800*2*80*60=7680000умножим это число на вес одного символа т.е. на 8 и получимI=7580000*8=61440000 бит=7680000 байт