Какие есть признаки волшебной сказки ( это предметы , помощники , числа и так далее ) есть в царевне лягушка . ПОМОГИТЕ ......

Литература
Какие есть признаки волшебной сказки ( это предметы , помощники , числа и так далее ) есть в царевне лягушка . ПОМОГИТЕ ......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лягушка же превращялась в царевну, в красивую девушку
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