Какие есть признаки волшебной сказки ( это предметы , помощники , числа и так далее ) есть в царевне лягушка . ПОМОГИТЕ ......
Литература
Какие есть признаки волшебной сказки ( это предметы , помощники , числа и так далее ) есть в царевне лягушка . ПОМОГИТЕ ......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лягушка же превращялась в царевну, в красивую девушку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Русский язык
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!! Произнесите слова. Охарактеризуйте согласные звуки, которые есть в данных словах (твёрдый или мягкий, глухой или зво...
Математика
Литература