Какие есть признаки волшебной сказки ( это предметы , помощники , числа и так далее ) есть в царевне лягушка . ПОМОГИТЕ ......

Литература

Какие есть признаки волшебной сказки ( это предметы , помощники , числа и так далее ) есть в царевне лягушка . ПОМОГИТЕ ......

Автор: Гость