Задача ,на завод потрібно тільки 90робочих,50 токарів, 10 слюсарів і складальники.Скільки складальників?

Математика
Задача ,на завод потрібно тільки 90робочих,50 токарів, 10 слюсарів і складальники.Скільки складальників?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-(50+10)=90-60=30 складальникiв
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