Помагите решить неравенство 5-хlt;6х+4
Алгебра
Помагите решить неравенство 5-хlt;6х+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5-х<6Х+4 -Х-6Х<4-5 -7Х<-1 Х>1/7
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