Составь и запиши несколько предложений, которые объяснили бы, почему слова "отец", "Отчество" и"Отчизна" одного корня.

Литература

Составь и запиши несколько предложений, которые объяснили бы, почему слова "отец", "Отчество" и"Отчизна" одного корня.

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