Составь и запиши несколько предложений, которые объяснили бы, почему слова "отец", "Отчество" и"Отчизна" одного корня.
Литература
Составь и запиши несколько предложений, которые объяснили бы, почему слова "отец", "Отчество" и"Отчизна" одного корня.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С исторической точки зрения слово "Отчизна" означает "земля отцов, а слово "отчество" часть родового имени, которое присваивается ребенку по имени отца
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