Составь и запиши несколько предложений, которые объяснили бы, почему слова "отец", "Отчество" и"Отчизна" одного корня.

Литература
Составь и запиши несколько предложений, которые объяснили бы, почему слова "отец", "Отчество" и"Отчизна" одного корня.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С исторической точки зрения слово "Отчизна" означает "земля отцов, а слово "отчество" часть родового имени, которое присваивается ребенку по имени отца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача ,на завод потрібно тільки 90робочих,50 токарів, 10 слюсарів і складальники.Скільки складальників?
Ответить
Алгебра
Помагите решить неравенство 5-х<6х+4
Ответить
Русский язык
Расставьте, где надо, запятые. Разберите предложения по членам, над каждым словом ??адпишите часть речи. Нарисуйте к каждому предложению схему одно...
Ответить
Биология
Что будет если побег или ветку положить в воду на солнце ??? (((ДАЮ 50 БАЛЛОВ)))
Ответить
Окружающий мир
Сообщение о уральских горах пожалуйстаааа!!20 баллов!
Ответить