В книге 154 страницы. В первый день Дима прочитал 3/11 всей книги,во второй день 0,625 от??вшися страниц , а в третий день остальную часть книги. СКОЛЬКО СТРАНИЦ ПРОЧИТАНО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Математика

В книге 154 страницы. В первый день Дима прочитал 3/11 всей книги,во второй день 0,625 от??вшися страниц , а в третий день остальную часть книги. СКОЛЬКО СТРАНИЦ ПРОЧИТАНО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Автор: Гость