В книге 154 страницы. В первый день Дима прочитал 3/11 всей книги,во второй день 0,625 от??вшися страниц , а в третий день остальную часть книги. СКОЛЬКО СТРАНИЦ ПРОЧИТАНО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Математика
В книге 154 страницы. В первый день Дима прочитал 3/11 всей книги,во второй день 0,625 от??вшися страниц , а в третий день остальную часть книги. СКОЛЬКО СТРАНИЦ ПРОЧИТАНО В ТРЕТИЙ ДЕНЬ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x/11+0,625x+x=154 3÷11=0,272 0,272x+0,625x+x=154 общий множитель 11 0,272x×11+0,625x×11+x×11=154×11 2,992x+6,875x+11x=1694 20,867x=1694 x=1694÷20,867 x=81,18 ответ:81,18 стр. прочитано в 3 день
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