When you last (to try) on this suit Раскройте скобки Пж помогите срочно

Английский язык
When you last (to try) on this suit Раскройте скобки Пж помогите срочно
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Гость:
When did you last try on this suit?
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