Найдите разницу пожалуйста 1) 3a и 7+2a 2) 5b квадрат-9 и 4b квадрат-b +5

Алгебра

Найдите разницу пожалуйста 1) 3a и 7+2a 2) 5b квадрат-9 и 4b квадрат-b +5

Автор: Гость