Найдите разницу пожалуйста 1) 3a и 7+2a 2) 5b квадрат-9 и 4b квадрат-b +5
Алгебра
Найдите разницу пожалуйста 1) 3a и 7+2a 2) 5b квадрат-9 и 4b квадрат-b +5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3а и 7+2а 3а-2а=а +7 ответ а+7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
В книге 154 страницы. В первый день Дима прочитал 3/11 всей книги,во второй день 0,625 от??вшися страниц , а в третий день остальную часть книги. С...
Химия
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...составьте уравнения реакций в молекулярной и ионной форме, соответствующие следующей последовательности превращений: C...