Дубровский вопросы на все главы пожалуйста:)

Гость: Гость:

1.Кто из героев вам понравился и почему? Кто вызвал неприязнь? 2.Какие эпизоды романа вам запомнились и чем именно? 3.Когда вы догадались что Дефорж - Дубровский? ГЛАВА 1 1.Что давало Троекурову "большой вес в губерниях"? 2.Как относились к нему помещики-соседи, губернские чиновники? Чем можно объяснить грубость и своенравие Троекурова? 3.Каким человеком был Кирилла Петрович в домашнем быту? Из чего состояли его всегдашние "занятия"? ГЛАВА 2 1.Как встретили чиновники уездного суда Дубровского-старшего и Троекурова? 2.Какие мысли и чувства вызывают у вас суд и чиновники? 3.Почему внезапное "сумасшествие" Дубровского сильно подействовало на воображение Троекурова и отравило его торжество? ГЛАВА 3 1.Какой образ жизни вёл Владимир Дубровский в Петербурге?Почему "он позволял себе роскошные прихоти"? 2.Как воспринял он известие о болезни отца? Какие черты его характера проявились при этом? 3.Что можно сказать об отношениях дворовых Кристьян к Дубровскому и Троекурову? ГЛАВА 4 1.Как воспринял Троекуров известие о вступлении во владение именем? Какие чувства он испытывал? 2.Почему примирение бывших друзей оказалось невозможным? ГЛАВА 5 1.Что рассказывает автор о переживании Владимира Дубровского после смерти отца? 2.Как нарастает гнев и возмущение крепостных крестьян? 3.Почему В.Дубровский не даёт возможности разгневанным крестьянам расправиться с чиновниками? ГЛАВА 6 1.Что побудило крестьян присоединиться к В.Дубровскому? 2.Почему кузнец Архип губит подъячих, но с риском для собственной жизни спасает кошку? ГЛАВА 7 1.Какие обстоятельства заставили Владимира Дубровского стать разбойником? 2.Какое представление о предводителе разбойников сложилось в округе? ГЛАВА 8-9 1.О каком "благородном увеселении" Троекурова вы узнали? Как это его характеризует? 2.Сравните рассказы А.С.Глобовой и А.С.Спицына.Какую характеристику Дубровскому даёт каждый из них? Глава 10-11 1.Как Дубровский стал Дефоржем? 2.Почему Дубровский искал возможности поселиться в доме Троекурова? Глава 12-13 1.Каким вы представляете князя Верейского? Что роднит его с Троекуровым и в чем их различие? 2.Как относился Кирилла Петрович к своей дочери и как он распоряжался её судьбой? ГЛАВА 14 1.Как вы думаете, почему В.Дубровский покинул своих крестьян?