Скажите пожалуйста правило смежные и вертикальные углы
Геометрия
Скажите пожалуйста правило смежные и вертикальные углы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смежные углы - углы у которых одна сторона общая, а две другие стороны расположены на одной прямой (являются дополняющими лучами) Сумма смежных углов равна 180 градусам. Вертикальными углы - углы у которых стороны одного угла являются продолжением второго угла. Вертикальные углы равны друг другу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык