Скажите пожалуйста правило смежные и вертикальные углы

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Смежные углы - углы у которых одна сторона общая, а две другие стороны расположены на одной прямой (являются дополняющими лучами) Сумма смежных углов равна 180 градусам. Вертикальными углы - углы у которых стороны одного угла являются продолжением второго угла. Вертикальные углы равны друг другу