Скажите пожалуйста правило смежные и вертикальные углы

Геометрия
Скажите пожалуйста правило смежные и вертикальные углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смежные углы - углы у которых одна сторона общая, а две   другие стороны расположены на одной прямой (являются дополняющими  лучами)   Сумма смежных углов равна 180 градусам. Вертикальными углы - углы у которых стороны одного угла  являются продолжением второго угла. Вертикальные углы равны друг другу 
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