Разнооброзие плоских червей сосальщиков и цепни таблица 7класс

Гость: Гость:

Тоже самое проходим, черви: печеночный сосальщик. живёт в теле человека или животного, питается кровью. обычно он седит на траве, а траву едят коровы, а когда корову дают на мясо и не проверяют на сосальщиков, он может попасть к человеку, когда тот плохо прожарит или проварит мясо.