Разнооброзие плоских червей сосальщиков и цепни таблица 7класс

Биология
Разнооброзие плоских червей сосальщиков и цепни таблица 7класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоже самое проходим, черви: печеночный сосальщик. живёт в теле человека или животного, питается кровью. обычно он седит на траве, а траву едят коровы, а когда корову дают на мясо и не проверяют на сосальщиков, он может попасть к человеку, когда тот плохо прожарит или проварит мясо.
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