Помогите, пожалуйста. Даю 30 баллов.
Русский язык
Помогите, пожалуйста. Даю 30 баллов.
Ответ(ы):
Гость:
1. Как? Высоко. 2. Как? Насквозь. 3. Как? Одиноко. 4. Как? Роями. 5. Как? Пешком. 6. Как? Шагом. Удачи!
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