ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ДАЮ 50 БАЛЛОВ Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, объясняя орфограммы. Расставьте знаки препинания. Есть своя (не)повторимая прелесть в ленточных сосновых борах. Зелеными жгутами перехлес…нули о...

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ДАЮ 50 БАЛЛОВ Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, объясняя орфограммы. Расставьте знаки препинания. Есть своя (не)повторимая прелесть в ленточных сосновых борах. Зелеными жгутами перехлес…нули они Пр…иртышские и Пр…обские степи. Сосны точно б…жали с севера на юг пересекли Семипалатинскую область передохнули в сырых ключевых балках зар…сших узорчатыми папоротниками и кустами ч…рной смородины и уж снов… было двинулись (в)перед да зад…ржались увидев перед собой в…лнистые барханы. Встали сосны пустили в землю мощ…ные узловатые корни чтобы (не)упасть от ударов жарко… ветра засл…няя собой тыловые леса от песча…ой напасти. (Не, ни) раз порывались сыпучие курганы двинут…ся на лес но (не)доставало сил. И ст…ят сейчас в Пр…иртышье крепкие сосновые леса настаивают воздух на терпкой п…хучей см…ле. Ветер нам…та…т к розовым ногам деревьев высок… снежные валы а весной зас…чатся сугробы поб…гут вешними руч…ями и напоят досыт… луга и пашни… (Н. Багрянов) Продолжите синонимический ряд: сосны величественные, ___________________________________________ ______

Автор: Гость