Помогите пожалуйста!!!! Дам 50 баллов

Гость: Гость:

1) ангара : исток:Байкал,Устье:Енисей,Источник питания - озеро Байкал, а чуть ниже Ангара питается за счёт дополнительных источников вод (притоков). 2)Волга: Исток реки Волги на Валдайской возвышенности.Устье лежит на 28 м ниже уровня океана ,тип питания снего-дождевое3)Исток расположен в 40 километрах на север от озера Манасаровар.а устье расположено на севере Аравийского моря около города Карачи. смешанное питание, пойма, паводок, пороги и водопады 4)Устье Амазонки состоит из трех главных рукавов, образующих острова Кавиана и Мексиана, и у острова Марайо имеет ширину в 250 км.Исток - слияние Мараньона и Укаяли 5)географы считают, что исток Конго – река Луалаба.Питание дождевое.