Помогите пожалуйста доклад на тему "История родного края" на 2 листа! Заранее спасибо

Гость: Гость:

Наш край-это наша Родина. Здесь мы живём. И здесь мы провели своё детство. Любовь к родине прививается с семьи. Я люблю свой край-как говорится из сказки- Мы спросили журавля.Где же лучшая земля? Отвечал он пролетая. лучше нет родного края! Здесь живут все все наши родственники и друзья.А когда мы куда то уезжаем то очень сильно скучаем по своему краю.Везде хорошо .Хорошо отдыхать в разных странах. На юге в Турции, в Египте .Но дома всегда лучше.Моя страна это- Россия. Большая и крепкая страна. Может кому то она не нравится. Например: Америке. Но мне всё равно я люблю её.Здесь по всюду знакомые лица соседей, друзей.