Помогите пожалуйста доклад на тему "История родного края" на 2 листа! Заранее спасибо

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Помогите пожалуйста доклад на тему "История родного края" на 2 листа! Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наш край-это наша Родина. Здесь мы живём. И здесь мы провели своё детство. Любовь к родине прививается с семьи. Я люблю свой край-как говорится из сказки- Мы спросили журавля.Где же лучшая земля? Отвечал он пролетая. лучше нет родного края! Здесь живут все все наши родственники и друзья.А когда мы куда то уезжаем то очень сильно скучаем по своему краю.Везде хорошо .Хорошо отдыхать в разных странах. На юге в Турции, в Египте .Но дома всегда лучше.Моя страна это- Россия. Большая и крепкая страна. Может кому то она не нравится. Например: Америке. Но мне всё равно я люблю её.Здесь по всюду знакомые лица соседей, друзей.
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