Помогите пожалуйста домашку
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Помогите пожалуйста домашку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не возможно. По-моему, в первом задании нужно раскрасить предметы и сказать другу, какого они цвета. Во втором точно знаю, надо в классе с учителем прослушать аудио запись и по ней написать, кого как зовут.
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