Разгадайте ребус. В ответе запишите без каких-либо знаков препинания
Математика
Разгадайте ребус. В ответе запишите без каких-либо знаков препинания
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Ответ : окружность. ОКР + УЖ +НОСТЬ
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