) В театр пошли 2/5 учащихся класса, в кино 1/2 класса, а остальные 4 ученика остались в школе. Сколько человек в классе всего?

Гость: Гость:

1) 2/5+1/2=4/10+5/10=9/10 ( пошли в театр и кино) 2)1 или 10/10-9/10=1/10 или 4 человека ( остались в школе) 3) 1/10 --- 4 человека , 10/10 или 1 --- Х человек ; Х= 1*4:1/10=4*10=40 человек ( в классе).