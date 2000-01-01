Помогите пожалуйста . Есле не видно то нажмите на картинку . А задание :напишите чи??ла в пустые клетки таблицы.
Математика
Помогите пожалуйста . Есле не видно то нажмите на картинку . А задание :напишите чи??ла в пустые клетки таблицы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С-101=1509 с=1610 с+101=1711 с-101=2000 с=2101 с+101=2202 с-101=1299 с=1400 с+101=1501
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