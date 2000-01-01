Помогите пожалуйста . Есле не видно то нажмите на картинку . А задание :напишите чи??ла в пустые клетки таблицы.

Математика

Помогите пожалуйста . Есле не видно то нажмите на картинку . А задание :напишите чи??ла в пустые клетки таблицы.

Автор: Гость