В начале года в двух классах было 44 ученика. В конце года из одного класса ушло 3 уч??ника , а в другой 5 учеников пришло. Сколько учеников в конце года было в двух классах

Математика
В начале года в двух классах было 44 ученика. В конце года из одного класса ушло 3 уч??ника , а в другой 5 учеников пришло. Сколько учеников в конце года было в двух классах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+y=44             x=44-y (x-3)+(y+5)=z    (44-y-3)+(y+5)=z                           41-y+y+5=z                             z=46 z- это сколько учеников стало.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
8,65÷3,46решите пример
Ответить
Алгебра
Упрости выражение 4а(а-3)-(5+а)(5-а)=
Ответить
Математика
Помогите решить 2 вариант/Правая часть/ Пожалуйста!
Ответить
Право
Оцени поступки сказочных героев с точки зрения ЗОЛОТОГО ПРАВИЛА НРАВСТВЕННОСТИ. Мальвина,Буратино,Бармалей.
Ответить
Информатика
Как расписать алгоритм картинки пройти к сосне
Ответить