В начале года в двух классах было 44 ученика. В конце года из одного класса ушло 3 уч??ника , а в другой 5 учеников пришло. Сколько учеников в конце года было в двух классах
Математика
В начале года в двух классах было 44 ученика. В конце года из одного класса ушло 3 уч??ника , а в другой 5 учеников пришло. Сколько учеников в конце года было в двух классах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+y=44 x=44-y (x-3)+(y+5)=z (44-y-3)+(y+5)=z 41-y+y+5=z z=46 z- это сколько учеников стало.
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