В начале года в двух классах было 44 ученика. В конце года из одного класса ушло 3 уч??ника , а в другой 5 учеников пришло. Сколько учеников в конце года было в двух классах

Математика

В начале года в двух классах было 44 ученика. В конце года из одного класса ушло 3 уч??ника , а в другой 5 учеников пришло. Сколько учеников в конце года было в двух классах

Автор: Гость