Как расписать алгоритм картинки пройти к сосне
Информатика
Как расписать алгоритм картинки пройти к сосне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берешь ручку в руку. Лучше шариковую, но можно и гелевую. Берешь бумажку. Подставляешь руку под бумажку и, слегка надавливая ручкой на бумагу, водишь по ней соответствующий требованиям узор.
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