Решите пожалуйста хотя бы 2,но правильно или сколько сможете,спасибо
Алгебра
Решите пожалуйста хотя бы 2,но правильно или сколько сможете,спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3а-2)×(3а+2)=9а(в 2 степени)×6а-6а-4=9а (в 2 степени)-4 (+6 и -6 взаимноуничтожились) 2 2 2 2 2 2 2 (3m-2n) -(2n+3m) =3m -2n -2n -3m=-2n-2n +3m и -3m -взаимноуничтожились
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