Много баллов! Помогите перевести текст и выполнить задание 1! Пожалуйста!!!!!

Гость: Гость:

В школе все было необыкновенно хорошо. Она была более старомодна по сравнению с моей бывшей школой, но мне это нравилось. Здание выглядело действительно старым, во дворе росли деревья, стояла горка, а для каждого класса была разбита грядка. Но была зима и они стояли пустые.Учителя тоже были старыми, а нашу учительницу звали фрау Штренг. Сначала я думала, что она действительно строгая, потому что она выглядела такой старой и на ней была очень смешная "бабушкина юбка". Но потом оказалось, что она очень милая и даже веселая.Она крепко обняла за плечи меня и Тинеке, представила классу и сказала: На обеих девочках красные пуловеры (хотя это были свитера). А что еще у них одинаковое?Тогда все задумались, я тоже и они сказали, что у нас одинаковые брюки, но не цвет волос (потому что у меня волосы русые, а у Тинеке - светлые) и цвет глаз тоже разный ( у меня коричневый, а у Тинеке - голубой).Тут неожиданно один мальчик попросил слова и прокричал, что у нас имена начинаются на одну букву "Т": Тинеке и Тара. Представьте себе, мы сами это до сих пор не замечали. Но одно было действительно ясно, мы должны навечно оставаться лучшими подругами.Фрау Штренг осмотрелась и задумалась, где она может нас посадить, а мальчик, который сравнивал наши имена, снова вызвался говорить: Почему Тинеке не сидит рядом с Сабиной?Все засмеялись, а фрау Штренг сказала, что Лучше было бы сидеть Тинеке рядом с Тарой. Мы тоже этого хотели.Потом мы решали, это у меня хорошо получается, а на перемене все девочки подошли ко мне и Тинеке и хотели узнать, где мы до этого учились, где мы живем, есть ли у нас домашние животные и чьи мы поклонники. Одна маленькая худышка отломила нам кусочек от своей шоколадной булки. Потом я поняла, что ее зовут Маике.Когда мы вернулись домой, мы обе согласились, что это прекрасная школа. А фрау Штренг (строгая) собственно говоря следовало бы назвать фрау Люстиг (веселая).1. Die Schule sah altmodisch aus, aber sie war gemütlich.2. Auf dem Schulhof gab es Bäume und eine Rutsche. 3. Für jede Klasse gab es ein eigenes Beet.4. Die Lehrerin war alt und trug einen komischen Oma-Rock an.5. Der Familienname passte der Lehrerin nicht, weil sie nicht streng war. Sie hat mit den Kindern gespielt und gelacht.6. Tara und Tieneke hatten gleiche Sweatshirt und die Hosen. Ihre Namen fangen auch gleich an, mit "T".7. Tara sollte mit Tieneke sitzen.8. Die erste Stunde war die Mathematik.9. In der Pause machten alle Mädchen sich miteinander bekannt und viele Fragen einander gestellt. Ein kleines, dünnes Mädchen gab den neuen Mädchen von seinem Schokoriegel ab.10. Beide Mädchen fanden die neue Schule einfach schön.