Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте которых в предложении должны стоять запятые. Неслышно осыпая звёзды (1) ночь над деревнею идёт (2) и месяц (3) выглянувший поздно (4) несмело смотрит в небосвод.
Русский язык
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте которых в предложении должны стоять запятые. Неслышно осыпая звёзды (1) ночь над деревнею идёт (2) и месяц (3) выглянувший поздно (4) несмело смотрит в небосвод.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2,3,4 думаю правильно, кажется везде нужна она
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык