Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте которых в предложении должны стоять запятые. Неслышно осыпая звёзды (1) ночь над деревнею идёт (2) и месяц (3) выглянувший поздно (4) несмело смотрит в небосвод.

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Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте которых в предложении должны стоять запятые. Неслышно осыпая звёзды (1) ночь над деревнею идёт (2) и месяц (3) выглянувший поздно (4) несмело смотрит в небосвод.

Автор: Гость