Прочитай загадку.Напиши отгадку.Выпиши слова,которые отвечают на вопрос Что? Ч??о это у Ванечки? Ниточка на палочке, Палочка в руке, А Ниточка в реке. Выпиши из загадки предложение,которое соответствует схеме |___ ___ _...
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Прочитай загадку.Напиши отгадку.Выпиши слова,которые отвечают на вопрос Что? Ч??о это у Ванечки? Ниточка на палочке, Палочка в руке, А Ниточка в реке. Выпиши из загадки предложение,которое соответствует схеме |___ ___ __ |_____? Напиши полный ответ на вопрос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что? ниточка,палочка ответ: удочка
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