В окружности с центром O отрезок AC и BD- диаметры. Угол AOD равен 92°. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах
Геометрия
В окружности с центром O отрезок AC и BD- диаметры. Угол AOD равен 92°. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно составила чертеж,то угол АОD-вписанный,а так как вписанный угол равен половине центрального угла,то 92/2=46
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