В окружности с центром O отрезок AC и BD- диаметры. Угол AOD равен 92°. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах

Геометрия

В окружности с центром O отрезок AC и BD- диаметры. Угол AOD равен 92°. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах

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