В окружности с центром O отрезок AC и BD- диаметры. Угол AOD равен 92°. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах

Геометрия
В окружности с центром O отрезок AC и BD- диаметры. Угол AOD равен 92°. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если я правильно составила чертеж,то угол АОD-вписанный,а так как вписанный угол равен половине центрального угла,то 92/2=46
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Много баллов! Помогите перевести текст и выполнить задание 1! Пожалуйста!!!!!
Ответить
Русский язык
Разобрать слово как часть речи Слово:Победу←←←
Ответить
Математика
Сколько километров пройдёт поезд со скоростью 95 км/ч за 2,5 часа? А за 0,8 часов?
Ответить
Русский язык
Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте которых в предложении должны стоять запятые. Неслышно осыпая звёзды (1) ночь над дер...
Ответить
Биология
Какой отдел образует классы двудольных и однодольных растений
Ответить