Какие крупнейшие формы рельефа выделяются на территории России?

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Территория России отличается очень разнообразным рельефом. Здесь находятся высокие лоры и низкие равнины. Высшая точка России — гора Эльбрус (5642 м) , а самая низкая — на Прикаспийской низменности (на 28 м ниже уровня Мирового океана) . На востоке нашей страны, в Прибайкалье и Забайкалье происходит взаимодействие частей Евразийской литосферной плиты — Китайской и Сибирской платформ. В зоне их контакта растрескиваются обширные участки земной коры, формируется глубокая впадина озера Байкал. Большую часть территории страны занимают равнины. Это связано с тем, что в пределах России находится несколько крупных платформ различного возраста: древние докембрийские Русская и Сибирская платформы, а также более молодые (палеозойские) : Западно-Сибирская, Скифская, Туранская. На Русской платформе расположена крупнейшая Восточно-Европейская равнина. Всю территорию Сибири с юга также замыкает горный пояс, протянувшийся вдоль границы России. Это в основном средние по высоте горные системы — Алтай, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саяны, горы Тувы, Прибайкалья, Забайкалья и Станового нагорья. На северо-востоке России преобладает рельеф сильно расчлененного среднегорья, приуроченный к массивам мезозойской складчатости (хребты Черского, Верхоянский, Колымское и Колымское и Корякское нагорья) .