Ребусы плиз !!!!!!!!!!!!

Русский язык
Ребусы плиз !!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). МОРОЖ(вставляем букву"о") + ЩЕНОК (убираем, как показывают запятые, начальную и конечную буквы слова) + Е = МОРОЖЕНОЕ 2). ПА(И)Р(меняем букву "а" на букву "и") + НОЖ (убираем букву "н" в начале слова) + НОС (убираем букву "с") + Е = ПИРОЖНОЕ
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