Помогите пожалуйста! Это срочно!

Гость: Гость:

2 картинкаКлимат области засушливый, с резко выраженной континентальностью. Северо-западная часть находится в зоне лесостепи, восточная - в зоне полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням. Среднегодовое количество осадков выпадает на северо-западе до 500 мм, на юго-востоке - менее 300 мм.Абсолютный максимум (42 – 44 градуса тепла) наблюдается обычно в июле - августе.Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 36? - 42? мороза и наблюдается в январе - феврале. Среднемноголетние сроки образования устойчивого снежного покрова в северных районах - 11-17 декабря, в южных - 20-25 декабря. Снежный покров сохраняется от 90 до 110 дней. Средние значения высоты снежного покрова колеблются от 13 до 22 см.Зима в Волгоградской области, как правило, начинается в ноябре и длится 130 - 150 дней. Весна обычно короткая, наступает в марте - апреле. В мае часто бывают заморозки, нанося большой ущерб сельскохозяйственным культурам и плодоносящим садам. Лето устанавливается в мае, иногда в июне и продолжается около 3-х месяцев. Осень длится с середины сентября до середины ноября. В сентябре часто бывают заморозки. Географическое положение Рельеф разнообразен, от бессточной низменной равнины в Заволжье до возвышенной расчлененной территории на севере и западе области. Область расположена в пределах 2-х почвенных зон - черноземной и каштановой. Почвы черноземного типа занимают около 22% площади, каштанового - 44%, интразональные (с преобладанием солонцов) - 14%.По условиям тепло- и влагообеспеченности и особенностям состава почв территория Волгоградской области делится на четыре агроклиматические зоны: степная, сухостепная, пустынная и полупустынная.Расположенная в зоне сухих степей и полупустынь, Волгоградская область относится к малолесным регионам. При общей площади 113 тыс. кв.км, леса в области занимают лишь 4,3%. Общая площадь лесов Волгоградской области составляет 699,0 тыс. га Реки По территории области протекает около 200 рек различной величины. Они относятся к бассейнам Азовского и Каспийского морей, Прикаспийскому и Сарпинскому бессточным бассейнам. Большая часть территории региона дренируется Доном с его притоками: Хопром, Медведицей, Иловлей, Чиром, Донской Царицей, Мышковой, Аксаем, Курмоярским Аксаем - всего 165 рек. Волжский бассейн занимает узкую полосу вдоль долины Волги и включает 30 водотоков.