Помогите пожалуйста!) Этот пример нужно решить В СТОЛБИК. Вот пример: 775 • 498 Пе??вый ответ поставлю как лучший и нажму кнопку спасибо!)
Математика
Помогите пожалуйста!) Этот пример нужно решить В СТОЛБИК. Вот пример: 775 • 498 Пе??вый ответ поставлю как лучший и нажму кнопку спасибо!)
Ответ(ы):
Гость:
775 498 ___ + 6200 6975 3100 ____ 385956
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