Помогите пожалуйста!) Этот пример нужно решить В СТОЛБИК. Вот пример: 775 • 498 Пе??вый ответ поставлю как лучший и нажму кнопку спасибо!)

Математика

Помогите пожалуйста!) Этот пример нужно решить В СТОЛБИК. Вот пример: 775 • 498 Пе??вый ответ поставлю как лучший и нажму кнопку спасибо!)

Автор: Гость