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Помогите пожалуйста!!!Геометрия 7 класс
Геометрия
Помогите пожалуйста!!!Геометрия 7 класс
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ACB=180-(37+37+25)=81
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