Помогите пожалуйста я знаю только то что нужно клетки посчитать а дальше не знаю что делать

Алгебра
Помогите пожалуйста я знаю только то что нужно клетки посчитать а дальше не знаю что делать
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника находится по формуле: высота*основание/2. Т.е 1*8/2.Ответ 4
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