Помогите пожалуйста изменится ли разность если к уменьшаемое и вычитаемое прибавить одно и тоже число (правило)
Математика
Помогите пожалуйста изменится ли разность если к уменьшаемое и вычитаемое прибавить одно и тоже число (правило)
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Гость:
Хз , 6 класс . Как доучилась до этого момента
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