Помогите пожалуйста изменится ли разность если к уменьшаемое и вычитаемое прибавить одно и тоже число (правило)

Математика

Помогите пожалуйста изменится ли разность если к уменьшаемое и вычитаемое прибавить одно и тоже число (правило)

Автор: Гость