Помогите пожалуйста! Как исправить ошибку в коде программы? (чтобы программа расп??знавала IOResult )
Информатика
Помогите пожалуйста! Как исправить ошибку в коде программы? (чтобы программа расп??знавала IOResult )
Ответ(ы):
Гость:
Надо модуль crt подключить: uses crt;
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