Помогите пожалуйста! Как приводить многочлен е стандартному виду?
Алгебра
Помогите пожалуйста! Как приводить многочлен е стандартному виду?
Ответ(ы):
Гость:
Открой скобки, если они есть, перемножь степени у однородных членов
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