Помогите пожалуйста! Как приводить многочлен е стандартному виду?

Алгебра
Помогите пожалуйста! Как приводить многочлен е стандартному виду?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Открой скобки, если они есть, перемножь степени у однородных членов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите формулу периметра равностороннего треугольника , обозначив длину его стороны буквой а , а периметр буквой p 2) найдите а , если p=18,6 см
Ответить
Математика
За две книги заплатили 13,5 манат 35% цены первой книги равны 28% от цены второй книга. ??айдите цену каждый из.
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения sin210°
Ответить
Математика
Запиши выражение и вычисли их значения сумму чисел 63 и 12разделить на 3
Ответить
Математика
Ребус) прошу) Это первый из примеров)
Ответить