За две книги заплатили 13,5 манат 35% цены первой книги равны 28% от цены второй книга. ??айдите цену каждый из.

Математика

За две книги заплатили 13,5 манат 35% цены первой книги равны 28% от цены второй книга. ??айдите цену каждый из.

Автор: Гость