За две книги заплатили 13,5 манат 35% цены первой книги равны 28% от цены второй книга. ??айдите цену каждый из.
Математика
За две книги заплатили 13,5 манат 35% цены первой книги равны 28% от цены второй книга. ??айдите цену каждый из.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть 1 книга стоит х манат, а вторая у манат. Составляем систему уравнений: х+у=13,5, 0,35х=0,28у. Из 1-го уравнения имеем х=13,5-у; подставляем во второе уравнение системы вместо х: 0,35*(13,5-у)-0,28у=0 4,725-0,35у-0,28у=0 -0,63у=-4,725 у=7,5 Стоимость 2 книги 7,5 манат, стоимость 1 книги 13,5-7,5=6 манат
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