Корші фонетиче нский разбор слова

Қазақ тiлi
Корші фонетиче нский разбор слова
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Көр-ші 2 буын К - дауыссыз, қатаң ө - дауысты, ашық, еріндік, жіңішке р - дауыссыз, үнді ш - дауыссыз, қатаң і - дауысты, кысаң, езулік, жіңішке ------------------------ Әріп саны: 5 Дыбыс саны: 5
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