Подчеркни имена прилагательные. Укажи род число падеж. Хорошо в лесу в жаркую пору .Высокие сосны широко развесили иглистые верхушки. Зеленые елочки выставляют свои длинные колючие ветки.Красуется на большой поляне стройная бер...
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Подчеркни имена прилагательные. Укажи род число падеж. Хорошо в лесу в жаркую пору .Высокие сосны широко развесили иглистые верхушки. Зеленые елочки выставляют свои длинные колючие ветки.Красуется на большой поляне стройная березка с душистыми листочками. Недалеко дрожит серая осинка. Могичий дуб раскинул шатром вырезные листья. Из зеленой травки глядит беленький глазок чудесной земляники.А рядом уже краснеет душистая ягодка.
Ответ(ы):
Гость:
Жаркую - ж.р ед. ч падеж незнаю высокие- ж.р мн ч иглистые -ж.р мн ч зелёные ж.р мн. длинные колючие ж.р мн .ч большой ж.р ед .ч стройная ж.р ед ч душистыми м.р мн ч серая ж.р ед.ч могучий м.р ед ч вырезные м.р мн.ч зелёной ж.р ед ч беленький м.р ед ч чудесной ж.р ед ч душистая ж.р ед ч . Надеюсь правельно )
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