Подчеркни имена прилагательные. Укажи род число падеж. Хорошо в лесу в жаркую пору .Высокие сосны широко развесили иглистые верхушки. Зеленые елочки выставляют свои длинные колючие ветки.Красуется на большой поляне стройная бер...

Русский язык

Подчеркни имена прилагательные. Укажи род число падеж. Хорошо в лесу в жаркую пору .Высокие сосны широко развесили иглистые верхушки. Зеленые елочки выставляют свои длинные колючие ветки.Красуется на большой поляне стройная березка с душистыми листочками. Недалеко дрожит серая осинка. Могичий дуб раскинул шатром вырезные листья. Из зеленой травки глядит беленький глазок чудесной земляники.А рядом уже краснеет душистая ягодка.

Автор: Гость