Как перевести обычную дробь в десятичную? 7 15 и 2 3
Математика
Как перевести обычную дробь в десятичную? 7 15 и 2 3
Ответ(ы):
Гость:
Ответ : Нужно разделить числитель на знаменатель : 7/15 = 0,4667 2*3 = 0,6667
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Прямоугольник разрезали на 8 равных частей.Найди площадь прямоугольника, если площадь одной восьмой его части равна 5 см.
Английский язык
Математика
Из двух городов расстояние между которыми 1560 км вышли одновременно 2 поезда скоро??ть одного 44км/ч найдите скорость другого если они встретились...